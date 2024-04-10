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Сегодня, 19:36

Тарасова оценила работу Баха на посту президента МОК

Виктория Кравченко
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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова считает, что президент МОК Томас Бах плохо справляется со своими обязанностями.

«Бах плохо справляется с обязанностями президента МОК. Одни двойные стандарты при нем. А нормальный руководитель приложил бы все усилия, чтобы на Олимпиаде выступали сильнейшие спортсмены из всех стран. Сейчас же делают все наоборот», — цитирует Тарасову «РБ Спорт».

В конце 2023 года МОК объявил о допуске на Олимпиаду-2024 спортсменов из России и Белоруссии в индивидуальном нейтральном статусе при соблюдении ряда ограничений.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/tat-yana-tarasova-normal-ny-j-rukovoditel-mok-prilozhil-by-vse-usiliya-chtoby-na-olimpiade-vy-stupali-sil-nejshie/
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