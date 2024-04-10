Тарасова оценила работу Баха на посту президента МОК

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова считает, что президент МОК Томас Бах плохо справляется со своими обязанностями.

«Бах плохо справляется с обязанностями президента МОК. Одни двойные стандарты при нем. А нормальный руководитель приложил бы все усилия, чтобы на Олимпиаде выступали сильнейшие спортсмены из всех стран. Сейчас же делают все наоборот», — цитирует Тарасову «РБ Спорт».