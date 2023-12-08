В ФСБР рассказали, кто может поехать на Олимпиаду-2024 в Париже

Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили в комментарии для «СЭ» отреагировал на новость о том, что российские спортсмены буду допущены к Олимпиаде-2024 в Париже в нейтральном статусе.

«Уже четверо прошли отбор: Заур Угуев, Шамиль Мамедов, Заурбек Сидаков, Абдулла Курбанов. Убежден, что остальные обязаны завоевать лицензии на предстоящих турнирах в Баку и Стамбуле. Я считаю, что крайне необоснованны и политизированны все ограничения, которые применялись для российских и белорусских спортсменов. МОК стоял перед выбором, создав такую ситуацию под жесточайшим политическим давлением. Думаю, что потихонечку все должно стабилизироваться и вернуться к понимаю, что МОК и Международные федерации должны руководствоваться уставами и хартией. Тогда не нужно будет собирать никакие комиссии. Есть хартия, в соответствии с ней нужно принимать решение», — сказал Мамиашвили «СЭ».

В марте 2023 года МОК рекомендовал спортивным федерациям допускать к соревнованиям в нейтральном статусе тех россиян, которые не выражали публичную поддержку СВО, а также не связаны с военными структурами. При этом рекомендации не распространяют на командные виды спорта.