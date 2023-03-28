Тарасова — о словах Баха: «Лед тронулся, скоро придет конец российской изоляции»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала слова главы МОК Томаса Баха, который поддержал план возвращения российских спортсменов на международные турниры в нейтральном статусе.

«Думаю ли я, что скоро наступит конец изоляции российских спортсменов? Конечно, конечно. Можно ли сказать, что лед тронулся? Да, конечно. Получается ли, что именно после заявления главы МОК российских спортсменов отстранили от турниров? Нет, не совсем со слов Баха, Бах как раз говорил, что они не будут обращать внимание на всех, кто говорит против», — приводит слова Тарасовой «ВсеПроСпорт».

В феврале 2022 года МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских спортсменов до участия в соревнованиях. В январе 2023 года организация выступила за возвращение россиян и белорусов на международные турниры в нейтральном статусе с некоторыми ограничениями.

Ранее стало известно, что возможное участие российских и белорусских спортсменов в Олимпийских играх в Париже в 2024 году на заседании исполкома МОК 28 марта не обсуждалось.