Рылов об отказе участвовать на ОИ-2024: «Решение обсуждал с семьей и близкими друзьями, все меня поддержали»

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Рылов в разговоре «СЭ» заявил, что семья и близкие друзья поддержали его после отказа участвовать в Олимпийских игра-2024 в Париже.

27-летний спортсмен заявил, что не хочет идти на поводу у Международного олимпийского комитета (МОК), а выступает за чистый спорт.

«Решение я обсуждал со своей семьей, близкими друзьями. Они все меня поддержали, понимают меня. Олимпийский комитет России пока ничего мне не сказал. Реакция зарубежных спортсменов? Не так часто общался с кем-то из них, нет какого-то контакта. Бывают пару слов в переписке, но это на подобные темы», — сказал Рылов «СЭ».

В начале декабря МОК допустил россиян и белорусов на Игры в Париже в нейтральном статусе, без флага и гимна. Спортсменам нужно будет подписать обновленные условия допуска к участию в соревнованиях, при этом в командных видах спорта Россия и Белоруссия не будут представлены.