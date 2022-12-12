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12 декабря, 16:49

Резцова: «Считаю, многие страны захотят увидеть Россию на Олимпиаде в Париже»

Мария Гусева
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Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова отреагировала на призыв главы Олимпийского комитета США Сюзанны Лайонс об участии российских спортсменов на Олимпиаде-2024 в Париже без флага.

«Мы ничего не теряем. Надеюсь, такие предложения будут не только от Олимпийского комитета США. Ждем их со всех сторон, — цитирует Sport24 Резцову. — Не думаю, что это провокация. Считаю, многие страны захотят нас увидеть на Олимпиаде в Париже, но Томас Бах сопротивляется: никого не слышит и никому не дает высказать свое мнение. Он двояко играет в игру. Когда он определится, что русских надо пустить, все спортивные державы будут только «за»! Потому что неинтересно выступать другим странам без россиян. Мы их основные конкуренты и сильные соперники. Надеемся на лучший исход в отношении нашей сборной. Надежда не умирает никогда!»

Сегодня, 12 декабря, Олимпийский комитет США выступил за участие россиян в Олимпиаде в Париже без флага.

В конце февраля МОК в качестве защитных мер рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских атлетов к участию в соревнованиях из-за ситуации на Украине.

Источник: Sport24
Олимпиада
Анфиса Резцова
Томас Бах
МОК
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