Поздняков: «Олимпиада-1980 в Москве учит, что политическое вмешательство несет глобальный урон международной спортивной системе»

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) на примере Олимпиады-1980 в Москве рассказал о негативном влиянии политического вмешательства в спорт.

«Оглядываясь на десятилетия назад, можно сказать, что Игры Олимпиады 1980 года в Москве учат нас тому, что политическое вмешательство несет глобальный урон международной спортивной системе. Тогда сотни спортсменов из разных стран не смогли исполнить мечту всей своей жизни из-за политических барьеров, которые им построили правительства западных стран. Президент МОК Хуан Антонио Самаранч, избранный на этот пост на Сессии МОК в Москве в преддверии церемонии открытия, очень хорошо понял этот урок и весь свой период работы был нацелен на то, чтобы больше подобного никогда не повторилось», — написал Поздняков в своем Telegram-канале.

13 июля стало известно, что Олимпийский комитет России и НОК Белоруссии, а также НОК Гватемалы не вошли в число 203 национальных олимпийских комитетов, которым МОК направит приглашения на Олимпиаду в Париже.

Олимпийские игры 2024 года пройдут с 26 июля по 11 августа в Париже.