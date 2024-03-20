Плющенко рассказал, что должны доказать российские спортсмены на Олимпиаде в Париже

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко рассказал, почему российским спортсменам не стоит отказываться от поездки на Олимпиаду в Париже этим летом.

«Однозначно стоит [россиянам ехать на Олимпиаду]. Если мы бойкотируем эту историю, мы проиграем. Вся страна и весь мир прекрасно понимают, из какой страны спортсмен. Мы как раз должны доказать всему миру, что нас санкциями и недопуском на мировую арену не сбить и не запугать. Владимир Владимирович [Путин] правильно сказал: «Кого вы хотите запугать? Наш единый русский народ?» Это невозможно. Как раз наоборот — [мы] должны всему миру это доказать, а мы все прекрасно понимаем, откуда и за кого выступают наши спортсмены», — цитирует Плющенко ТАСС.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Ранее Международный олимпийский комитет запретил российским и белорусским спортсменам участвовать в церемонии открытия Олимпиады 2024 года в Париже. По словам директора департамента по связям с национальными олимпийскими комитетами МОК Джеймса Маклеода, на Игры в столице Франции могут квалифицироваться максимум 55 российских спортсменов.

Также в МОК заявили, что не будут требовать от российских спортсменов подписать декларацию с осуждением СВО.