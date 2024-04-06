Губерниев — о возможном участии россиян в Олимпиаде: «Нужно доверять решению спортсменов и федераций»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в комментарии для «СЭ» отреагировал на предложение главы Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирины Винер провести тренерский совет, который примет решение о неучастии в Олимпийских играх-2024 в Париже.

«Это в том смысле, что нужно предоставить трибуну для того, чтобы узнать мнения тех или иных спортсменов. Но здесь все очень просто: теннисисты сказали, что едут. Борцы будут принимать участие в отборе, дзюдоисты тоже. Я не исключаю, что в этом смысле пловцы и представители других федераций изменят свое решение. Мне кажется, нужно доверять решению спортсменов и федераций. Я уважаю тех, кто принял решение не ехать на Олимпиаду. Но еще раз хочу сказать, что я поддержу тех, кто поедет», — сказал Губерниев «СЭ».

В декабре 2023-го МОК объявил о допуске на Олимпиаду-2024 спортсменов из России и Белоруссии в индивидуальном нейтральном статусе при соблюдении ряда критериев. При этом российских и белорусских атлетов не допустят на церемонию открытия Олимпиады, также они не будут упомянуты в медальной таблице.

Ранее Министр спорта РФ Олег Матыцин призвал не допускать обличительной риторики в адрес российских спортсменов, которые примут участие в Олимпиаде.

Летние Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.