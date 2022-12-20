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Сегодня, 13:05

Матыцин: «Без России дальнейшее развитие спорта практически невозможно»

Алина Савинова
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Министр спорта РФ Олег Матыцин считает, что дальнейшее развитие мирового спорта невозможно без России.

«Без России дальнейшее развитие спорта практически невозможно, либо оно будет проходить неэффективно, не будет таким эффективным, каким бы оно было, если бы Россия снова участвовала в международных соревнованиях. Поэтому международному аспекту нужно продолжать уделять приоритетное внимание, ввиду того, что [Олимпийские игры] 2024 года не за горами, следующий год — проведение отборочных соревнований», — приводит ТАСС слова Матыцина.

В феврале 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных турнирах. Из-за санкций МОК многие атлеты из России могут пропустить квалификационные соревнования к летним Олимпийским играм-2024, которые пройдут в Париже.

Источник: https://tass.ru/sport/16638859
Олимпиада
Олег Матыцин
МОК
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