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МИД назвал идею МОК по допуску трансгендеров на Олимпиаду угрозой для существования спорта

Виталий Косик
Корреспондент
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Фото Global Look Press

В МИД РФ заявили, что допуск спортсменов-трансгендеров к соревнованиям, в том числе к Олимпийским играм, ставит под угрозу существование спорта.

«Такие нововведения ставят под угрозу существование женского спорта, ведь теперь к соревнованиям могут допускаться сменившие пол мужчины, имеющие явное физическое преимущество. О каких принципах честной игры и доступе к спорту без дискриминации, о которых так печется Томас Бах, в таком случае может идти речь?» — приводит слова представителя МИД «РИА Новости».

В 2021 года МОК опубликовал свод принципов для международных федераций по допуску трансгендеров до соревнований. В том же году первый спортсмен трансгендер принял участие в Олимпийских играх.

Источник: https://rsport.ria.ru/20230430/olimpiada-1868812526.html
Олимпиада
МОК
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