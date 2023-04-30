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Сегодня, 09:26

МИД отдал приоритет спортивному сотрудничеству со странами ШОС, БРИКС и СНГ

Виталий Косик
Корреспондент
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В МИД РФ заявили, что сотрудничество со странами ШОС, БРИКС и СНГ находится в числе приоритетов России, когда российские атлеты остались лишенными заметного числа международных соревнований.

«В сложившихся для отечественного спорта условиях, когда наши атлеты фактически остались лишенными заметного числа международных стартов, актуальность приобрел вопрос о заполнении этих «пробелов», в том числе и новыми форматами спортивных соревнований. В этой связи в числе наших приоритетов — сотрудничество в области спорта с нашими партнерами по ШОС, а также БРИКС и СНГ», — приводит слова представителя МИД «РИА Новости».

МОК 28 февраля 2022 года рекомендовал не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях.

28 марта 2023 года исполком МОК рекомендовал международным федерациям допускать к стартам не поддерживающих СВО российских спортсменов в нейтральном статусе.

Организация предлагает не допускать к турнирам атлетов, которые связаны с вооруженными силами и органами безопасности.

Глава МОК Томас Бах при этом сообщил, что вопрос допуска россиян на летнюю Олимпиаду-2024 в Париже пока отложен.

Источник: https://rsport.ria.ru/20230430/sport-1868808857.html
Олимпиада
МОК
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