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Сегодня, 12:48

Роднина заявила, что МОК в вопросе допуска россиян выходит за рамки олимпийского движения

Виталий Косик
Корреспондент
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Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы Ирина Роднина считает, что предложенные МОК критерии допуска российских спортсменов к зарубежным соревнованиям являются чисто политическими и выходят за рамки олимпийского движения.

«Сейчас к нам исключительно политические претензии, и выдвинутые требования выходят за рамки олимпийского движения. Я считаю, что мы не имеем права идти на попятную. Если во время прошлых Олимпиад я говорила, что мы должны принять выдвигаемые условия, то сейчас ситуация иная. И решение должны принимать спортсмены совместно с руководством, оно должно быть коллективным», — приводит слова Родниной ТАСС.

МОК 28 февраля 2022 года рекомендовал не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях.

28 марта 2023 года исполком МОК рекомендовал международным федерациям допускать к стартам не поддерживающих СВО российских спортсменов в нейтральном статусе.

Организация предлагает не допускать к турнирам атлетов, которые связаны с вооруженными силами и органами безопасности.

Глава МОК Томас Бах при этом сообщил, что вопрос допуска россиян на летнюю Олимпиаду-2024 в Париже пока отложен.

Источник: https://tass.ru/sport/17649317
Олимпиада
Ирина Роднина
МОК
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