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Сегодня, 18:19

Месси и Ди Мария намерены сыграть за сборную Аргентины на Олимпиаде-2024

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
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Лионель Месси.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Чемпионы мира Лионель Месси и Анхель Ди Мария могут сыграть за сборную Аргентины на Олимпиаде-2024 в Париже, сообщает Direct Sports.

По информации источника, в случае успешного отбора молодежной сборной Аргентины на Олимпийские игры, Месси и Ди Мария будут готовиться вместе с командой к олимпийскому турниру и примут в нем участие.

Согласно регламенту, в олимпийских футбольных соревнованиях участвуют сборные, составленные из игроков до 23 лет. При этом допускается наличие в команде трех игроков старше этой возрастной группы.

36-летний Месси и 35-летний Ди Мария — чемпионы Олимпийских игра 2008 года в Пекине.

Анхель Ди Мария
Лионель Месси
Олимпиада
Сборная Аргентины по футболу
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