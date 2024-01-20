Месси и Ди Мария намерены сыграть за сборную Аргентины на Олимпиаде-2024

Чемпионы мира Лионель Месси и Анхель Ди Мария могут сыграть за сборную Аргентины на Олимпиаде-2024 в Париже, сообщает Direct Sports.

По информации источника, в случае успешного отбора молодежной сборной Аргентины на Олимпийские игры, Месси и Ди Мария будут готовиться вместе с командой к олимпийскому турниру и примут в нем участие.

Согласно регламенту, в олимпийских футбольных соревнованиях участвуют сборные, составленные из игроков до 23 лет. При этом допускается наличие в команде трех игроков старше этой возрастной группы.

36-летний Месси и 35-летний Ди Мария — чемпионы Олимпийских игра 2008 года в Пекине.