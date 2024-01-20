Волейболист Власов: «Без сборной России Олимпийские игры смотреть не буду»

Волейболист московского «Динамо» Илья Власов высказался о возможном участии сборной России на Олимпийских играх 2024 года.

«Слежу ли за новостями о допуске? Я стараюсь абстрагироваться от всего этого. У меня есть мое хобби, моя любимая игра и я занимаюсь ей. От того, поедем мы на Олимпийские игры или нет, я не стану меньше любить волейбол. Я вообще не слежу за международными матчами сборных. Олимпиаду также не буду смотреть без России, только посмотрю результат», — приводит слова Власова Metaratings.ru.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) огласил список требований к российским спортсменам для допуска на Олимпиаду-2024. В частности, команды из России не будут рассматриваться на предмет возможного участия в Играх.