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17 марта, 00:16

Макрон предложит России прекращение огня на Украине на время Олимпиады в Париже

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Эммануэль Макрон.
Фото Global Look Press

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что предложит России установить режим прекращения огня на Украине на время Олимпиады в Париже.

«Мы попросим об этом», — приводит ТАСС со ссылкой на украинские телеканалы слова Макрона.

Также Макрон отметил, что Франция, как организатор Олимпиады, следует решениям Международного олимпийского комитета (МОК) относительно статуса российских спортсменов на Играх в Париже.

«Инстанции решили, что Россия как государство не может участвовать в этих играх, но атлеты могут выступать под белым флагом только как спортсмены и участвовать в соревнованиях», — добавил Макрон.

Летняя Олимпиада-2024 пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа. В декабре 2023 года МОК объявил о допуске российских спортсменов на Игры при соблюдении ряда критериев. При этом Россия не может быть представлена в командных видах спорта.

Мэр Парижа Анн Идальго с&nbsp;талисманом Олимпийских игр-2024. «Предпочитаю, чтобы они не приезжали». Мэр Парижа будет не рада россиянам на Олимпиаде

Источник: ТАСС
Олимпиада
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