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Гаджи Гаджиев: «Решение МОК — это способ внести раскол в наше общество»

Виталий Косик
Корреспондент
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Известный тренер Гаджи Гаджиев считает, что МОК своими последними решениями пытается внести раскол в российское общество.

«Это способ внести раскол в наше общество. Так и Советский Союз разрушили, провоцируя в нем внутренние противоречия. Его не снаружи разрушили, а изнутри. И сейчас продолжается эта работа. Я вспоминаю смешную фразу, которую, произносил Михаил Горбачев: «Общечеловеческие ценности выше национальных интересов». Какая из стран, скажите мне, придерживается такой формулы? США? Китай? Великобритания? Кто ставит общечеловеческие ценности выше интересов своей страны?» — приводит слова Гаджиева «РБ Спорт».

28 марта исполком МОК рекомендовал допустить российских и белорусских спортсменов до участия в международных соревнованиях в нейтральном статусе.

При этом рекомендовано допускать только тех атлетов, которые не высказывались в поддержку специальной военной операции (СВО) и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/gadzhi-gadzhiev-reshenie-mok-e-to-sposob-vnesti-raskol-v-nashe-obshhestvo/
Олимпиада
Гаджи Гаджиев
МОК
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