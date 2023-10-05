Эмбиид будет играть за сборную США на Олимпиаде-2024 в Париже

Центровой «Филадельфии» Джоэль Эмбиид проинформировал генерального менеджера сборной США, что войдет в состав национальной команды на предстоящей Олимпиаде в Париже в 2024 году, сообщает журналистка Рамона Шелберн.

Летом этого года 29-летний баскетболист отказался от выступления за сборную Франции на чемпионате мира 2023 года.

У камерунца Эмбиида есть гражданство Франции и США.

Центровой был признан самым ценным игроком сезона-2022/23 НБА. Эмбиид сыграл в 66 матчах «регулярки», набирая в среднем по 33,1 очка, 10,2 подбора и 4,2 передачи.