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Сегодня, 20:55

Представители ОКР не поедут на генассамблею Европейских олимпийских комитетов, несмотря на приглашение

Игнат Заздравин
Корреспондент
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ОКР.
Фото Дмитрий Коротаев, Известия

Президент Европейских олимпийских комитетов (ЕОК) Спирос Капралос заявил, что на генассамблее Европейских олимпийских комитетов не будет представителей Олимпийского комитета России (ОКР).

По словам Капралоса, которые приводит РИА «Новости», организация отправила приглашения в ОКР и Олимпийский комитет Белоруссии, чтобы они приняли участие в заседание по видеосвязи, но ОКР не зарегистрировал ни одного своего представителя.

В марте 2023 года исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал допускать к международным соревнованиям тех спортсменов из России, которые не выражали поддержку СВО и не имеют отношения к военным структурам. При этом рекомендации не относятся к командным видам спорта.

Игры-2024 пройдут с 26 июля по 11 августа в Париже (Франция).

Источник: РИА «Новости»
Олимпиада
ОКР
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