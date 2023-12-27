Джокович сообщил, что выступит на Олимпиаде в Париже

Сербский теннисист Новак Джокович выступит на Олимпийских играх 2024 года в Париже.

«Выиграть олимпийское золото для моей страны было бы чем-то действительно уникальным и особенным», — сказал Джокович Sportstar.

36-летний Джокович является победителем 24 турниров «Большого шлема», семикратным победителем Итогового турнира ATP и чемпионом 99 турниров АТР. Он завершил сезон-2023 в статусе первой ракетки мира.

Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа.