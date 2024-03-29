Бах заявил, что бойкота Олимпиады со стороны России и Украины удалось избежать

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что обсуждение по допуску спортсменов из России к участию в Олимпийских играх 2024 года окончено. Украинские спортсмены не будут бойкотировать соревнования.

«Мы можем с полной уверенностью сказать, что эта дискуссия окончена и что все вместе мы соберемся в Париже на великолепных Олимпийских играх», — цитирует Баха ТАСС.

Он отметил, что на Генеральной ассамблее АНОК в Сеуле напряжение между сторонами все еще ощущалось. Однако теперь он уверен, что проблем возникнуть не должно.

Ранее Главное управление внутренней безопасности (ГУВБ) Франции порекомендовало отменить церемонию открытия Олимпиады-2024, которая пройдет в Париже.