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29 марта, 09:45

Бах заявил, что бойкота Олимпиады со стороны России и Украины удалось избежать

Виктория Кравченко
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Томас Бах.
Фото Reuters

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что обсуждение по допуску спортсменов из России к участию в Олимпийских играх 2024 года окончено. Украинские спортсмены не будут бойкотировать соревнования.

«Мы можем с полной уверенностью сказать, что эта дискуссия окончена и что все вместе мы соберемся в Париже на великолепных Олимпийских играх», — цитирует Баха ТАСС.

Он отметил, что на Генеральной ассамблее АНОК в Сеуле напряжение между сторонами все еще ощущалось. Однако теперь он уверен, что проблем возникнуть не должно.

Ранее Главное управление внутренней безопасности (ГУВБ) Франции порекомендовало отменить церемонию открытия Олимпиады-2024, которая пройдет в Париже.

Церемония открытия летних Олимпийских игр в Париже назначена на 26 июля. Олимпиада продлится до 11 августа.

Источник: https://tass.ru/sport/20389519
Томас Бах
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