Владивосток может побороться за Олимпиаду-2036

Глава Приморья Олег Кожемяко не исключил, что Владивосток может побороться за право проведения Олимпийских игр 2036 года.

— Идея хорошая (побороться за право проведения Олимпийских игр в 2036 году во Владивостоке). И время еще есть. Лет через пять надо будет этим заняться, — цитирует ТАСС Кожемяко.

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков ранее сообщал, что Владивостоку нужно обеспечить всю необходимую спортивную инфраструктуру до заявочного периода 2025 года, если власти захотят, чтобы город принял участие в конкурсе на право принять Олимпиаду 2032 года. Однако, по его словам, более реальный срок — 2036 год.