Владимир Путин: «Коллективные наказания ВАДА для спортсменов РФ говорят о политической подоплеке»

Президент России Владимир Путин прокомментировал решение ВАДА относительно России.

9 декабря исполком ВАДА утвердил рекомендации комитета по соответствию и определил санкции для России за манипуляции с данными лаборатории. В их число входит четырехлетний запрет на выступление российских спортсменов в международных турнирах под флагом страны, а также проведение соревнований на территории РФ.

— Что самое главное, на мой взгляд, и мне кажется, что на самом деле все с этим соглашаются — любое наказание, так повелось еще со времен римского права, должно быть индивидуальным и исходить из того, что содеяно тем или иным лицом, — приводит ТАСС слова Путина. — Наказания не могут носить коллективного характера и распространяться на людей, которые к определенным нарушениям не имеют никакого отношения.

Я думаю, что и специалисты ВАДА это тоже понимают, но если кто-то из них принимает подобные решения о коллективных наказаниях, то, мне кажется, есть все основания полагать, что в основе таких решений лежат не забота о чистоте мирового спорта, а соображения политического характера, ничего общего с интересами спорта и олимпийского движения не имеющие.

ВАДА забанило Россию на четыре года. Большой онлайн