Ванкувер может подать заявку на проведение Олимпиады-2030

Власти Ванкувера рассматривают вариант подачи заявки на проведение Олимпиады-2030, сообщает Daily Hive. Вопрос будет обсуждаться на ближайшем заседании городского совета.

По словам члена городского совета Мелиссы де Дженова, в проведении Игр есть большой экономический потенциал и выразила надежду, что ее поддержат в этом вопросе.

Ванкувер уже принимал Олимпиаду в 2010 году, глава оргкомитета тех Игр Джон Ферлонг уверен, что город неплохо подготовлен к тому, чтобы снова принять Олимпиаду 20 лет спустя.