Олимпиада
Новости Токио-2020 Пхенчхан-2018 Рио-2016 Пекин-2022
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Новости   //    Олимпиада

Валуев высказался о возможности Санкт-Петербурга и Казани принять Олимпиаду в 2036 году: «Давно пора»

14:12
Теги:

Депутат Госдумы РФ Николай Валуев в разговоре с «СЭ» отреагировал на слова министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова о том, что Санкт-Петербург и Казань готовят заявки на проведение летних Олимпийских игр в 2036 году.

«Давно пора провести у нас в стране летние Олимпийские игры. К этому все и идет. Мы уже проводили Универсиады, также были зимние олимпийские игры в Сочи. Думаю, что мы готовы принять Олимпиаду снова. Я считаю, что растягивать на несколько стран или городов Олимпийские игры не нужно. Два города будет достаточно. Казань и Санкт-Петербург справятся», — сказал Валуев в разговоре с корреспондентом «СЭ» Антоном Ивановым.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с победителями и призерами Олимпийских игр в народном военно-историческом музейном комплексе Великой Отечественной войны «Самбекские высоты» сообщил, что Санкт-Петербург и Казань претендуют на проведение летней Олимпиады 2036 года. По его словам, эти города готовят свои заявки.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Данил Алешин все материалы автора

Читайте также

«Барса» без Месси, «Реал» без Рамоса. Кто выиграет чемпионат Испании?
Скабеева выложила фото с борцом Беленюком после вызова легкоатлетки Магучих в Минобороны Украины
Выдающийся чемпион Bellator дружил с Федором. Как-то Емельяненко в шутку оттаскал его за трусы
В «Рубине» назвали причину вывода Деспотовича из заявки на чемпионат России
Мизерные ТВ-контракты в российском футболе. Аномалия или справедливость?
vs
0
Офсайд