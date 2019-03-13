Станислав Поздняков: "Российские спортсмены смогут выступить на Олимпиаде с национальной атрибутикой"

Президент ОКР Станислав Поздняков заявил, что, скорее всего, спортсмены, получившие право от международной федерации выступать на Играх-2020, будут выступать в составе олимпийской команды России со всей российской атрибутикой вне зависимости от статуса Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

– На Играх в Рио и Пхенчхане команда России не смогла выступить в самом боевом составе, – приводит "РИА Новости" слова Позднякова. – Ожидаем, что в Токио-2020 восполним пробел. Этому предшествовала очень большая работа, которую мы проводили с коллегами из МОК и международных федераций. За прошедшие два года благодаря усилиям ОКР ситуация была исправлена, и теперь легкоатлеты выступают в статусе российских спортсменов.

На ближайших Европейских играх легкоатлеты будут выступать под российским флагом. На юношеских играх под российским флагом выступали. Все это ведет к тому, что в Токио вне зависимости от статуса ВФЛА спортсмены, получившие право от международной федерации выступать на Играх, будут выступать в составе олимпийской команды России со всей российской атрибутикой.

Напомним, что условное восстановление ПКР вступит в силу с 15 марта, россияне смогут выступать в международных турнирах под своим флагом, но на определенных условиях. В частности, допуски к соревнованиям, включая Паралимпиады-2020 и 2022, получат на особых условиях тестирования.