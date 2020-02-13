Руководитель Олимпийского комитета России Станислав Поздняков после заседания исполкома организации рассказал о важности международного направления работы.

— Хотел бы отметить, что количеству представителей в международных спортивных организациях и федерациях Россия занимает пятое место в мире, — напомнил Поздняков. — И у нас есть перспективы для движения вперед, ведь в нынешнем и начале следующего года пройдет большое количество выборных конгрессов и конференций. И россияне будут претендовать на места в управляющих органах различных организаций. Но для нас важно не столько количество, сколько уровень компетенции наших представителей — мы его планомерно поднимаем. Это очень важно, ведь мы хотим участвовать в формировании международной спортивной повестки. (Антон Бабошин)