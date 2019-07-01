Станислав Поздняков: "Интерес к Европейским играм растет"

Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков после торжественной встречи национальной команды, вернувшейся из Белоруссии, подвел итоги Европейских игр-2019 и рассказал о перспективах турнира.

– Наша большая и дружная команда вернулась из Минска, где одержала безоговорочную победу на II Европейских играх, – сказал Поздняков. – Мы стали первыми и по золотым медалям, и по общему количеству наград. Этот результат отражает наши спортивные успехи в более широком смысле этого слова. Сейчас здесь встречают ребят, которые буквально через несколько минут разъедутся по своим городам и тренировочным базам, ведь у многих сезон в разгаре. Завершились одни соревнования – нужно готовиться к следующим. Впереди уже новый большой старт – Олимпийские игры. Многие из этих атлетов уже завоевали лицензии в Токио.

– Насколько важны сейчас Европейские игры?

– Это вторые по значимости мультиспортивные соревнования в нашем календаре. Проект развивается, и все без исключения специалисты признают его успешным. Также в 10 видах спорта этот турнир служил квалификационным на Олимпиаду. Европейские игры прошли за год до Токио, и сейчас в борьбу за лицензии уже вступают все наши сильнейшие спортсмены.

– Каковы перспективы развития Игр?

– Я в Минске встречался со многими руководителями европейских спортивных федераций – есть много желающих включить новые дисциплины в программу следующих Европейских игр, которые пройдут через четыре года в Польше. Это говорит о том, что интерес к проекту растет, и это непременно будет сопровождаться повышением статуса Игр. Этот факт подчеркивает приезд руководителя МОК Томаса Баха. Он, кстати, в Минске награждал наших гимнастов, и спросил – награды такие тяжелые, вы их точно все довезете? Как видите, все медали здесь, и мы готовы задействовать все ресурсы, чтобы выигрывать их еще больше. (Антон Бабошин)

Напомним, сборная России завоевала 109 медалей на Европейских играх и заняла первое место в общем зачете.