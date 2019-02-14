Щербакова завоевала золото на Юношеском олимпийском фестивале

Чемпионка России-2019 по фигурному катанию Анна Щербакова одержала победу на Европейском юношеском олимпийском фестивале в Сараево. 14-летняя спортсменка набрала 202,79 балла по сумме двух программ.

Второе место заняла итальянка Лукреция Бекари (173,69). Третьей стала украинка Анастасия Архипова (161,73).

Напомним, Щербакова также заняла третье место на первенстве России среди юниоров.

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