Сборную России проводили на летний олимпийский фестиваль

В подмосковном тренировочном центре "Озеро круглое" прошла церемония проводов команды России на XV летний Европейский юношеский Олимпийский фестиваль (ЕЮОФ-2019), который пройдет с 21 по 27 июля в Баку.

– Любое мультиспортивное мероприятие является очень ответственным, – сказала генеральный секретарь ОКР, пятикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Анастасия Давыдова. – Думаю, эту разницу вы и сами уже ощущаете. В Баку вы сможете почувствовать, что такое олимпийский дух, обязательно найдете себе новых друзей. Вы многое сделали, чтобы попасть в команду, теперь необходимо сосредоточиться, чтобы показать максимальный результат.

В летнем олимпийском фестивале примут участие юноши и девушки в возрасте от 14 до 18 лет из 50 стран Европы. Они будут соревноваться в десяти видах спорта: баскетболе, велоспорте (шоссе), волейболе, гандболе, дзюдо, легкой атлетике, плавании, спортивной борьбе, спортивной гимнастике и теннисе. В составе российской делегации 108 спортсменов. (Мария Маркова)