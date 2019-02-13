Россия не сыграет в финале хоккейного турнира ЕЮОФ-2019

Мужская сборная России не сумела попасть в финал хоккейного турнира на Европейском юношеском олимпийском фестивале зимних видов спорта в Сараево (спортсмены 14-18 лет). Это стало известно после того, как сборная Чехии обыграла команду Швейцарии - 3:0. Для попадания в финал россиян устраивала только победа швейцарцев.

Сборная России, которая ранее уступила Чехии (1:2) и обыграла Швейцарию (7:1), заняла второе место в группе В и в матче за бронзу сыграет с командой Финляндии. Чехи в финале сыграют с победителем группы А, сборной Белоруссии.

Европейский юношеский олимпийский фестиваль зимних видов спорта в Сараево (спортсмены 14-18 лет)

Хоккей

Мужчины

Группа В

Швейцария – Чехия – 0:3 (0:1, 0:2, 0:0)

Голы: Новак, 19:06, 30:10, Хлубна, 36:01