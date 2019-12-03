Путин поздравил РМОУ с 10-летием

Президент России Владимир Путин в день празднования 10-й годовщины Российского международного олимпийского университета посетил учебное заведение и поздравил его руководителей, преподавателей и студентов.

— У университета благородная, высокая миссия — он призван объединить спортсменов, ученых, представителей государства, гражданского общества, бизнеса, причем не только из нашей страны. От всей души поздравляю весь коллектив РМОУ с первой большой и серьезной датой. За эти годы он стал хорошей международной площадкой, передовым образовательным и исследовательским центром, завоевал уважение в олимпийской семье. И сейчас является единственным университетом в мире с олимпийскими кольцами на дипломе. Мы осмотрели его здание, аудитории, оборудование — все отвечает самым современным требованиям. А главное — учебные программы наполнены востребованным содержанием. Выпускниками РМОУ уже стали свыше 100 победителей Олимпийских игр, чемпионов мира и Европы. Здесь учатся и работают представители почти всех регионов России, а также 63 стран мира — внушительная цифра.

Сделан весомый вклад в повышение глобальной конкурентоспособности российского образования — за последние три года в международном рейтинге постдипломных образовательных программ по спортивному менеджменту университет уверенно занимает второе место в Европе и входит в десятку в мире. Вместе с Фондом поддержки олимпийцев вы уделяете пристальное внимание российским атлетам, в буквальном смысле помогаете им найти новую дорогу в жизни. Чтобы по окончании спортивной карьеры они чувствовали себя уверенно, двигались дальше и побеждали.

Для достижения наших национальных целей — повышения продолжительности и качества жизни граждан, необходимо развивать массовый спорт. Тем более, что интерес к занятиям физкультурой и спортом в стране неуклонно растет. Я сегодня встречался с паралимпийцами и сказал им, что в стране кардинально поменялась ситуация в отношении физической культуры и спорта. Но нам есть, куда двигаться, ведь в некоторых соседних странах количество занимающихся на 1000 человек населения больше, чем у нас. Это значит, что сделано немало, но нужно двигаться дальше по этому пути. Нам необходимы грамотные руководители, способные наладить работу по развитию массового спорта в масштабах как крупных городов, так и малых населенных пунктов. У них должна быть возможность освежать знания и навыки, приобретать новые. Поэтому ваша программа повышения квалификации спортивных управленцев призвана отвечать требованиям времени, интегрировать научные, технические достижения, опыт ведущих специалистов и тренеров, в том числе зарубежных. Такие программы необходимо последовательно расширять, увеличивать их охват.

Тем более что эффективные профессионалы востребованы не только в органах власти всех уровней, но и в бизнесе. Профессиональный и массовый спорт уже стали выгодным направлением приложения усилий государства и бизнеса, в этой сфере удачно работает частно-государственное партнерство. И РМОУ — лучший тому пример. (Антон Бабошин)