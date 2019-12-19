Президент ОКР: «Рекомендация Наблюдательного совета РУСАДА будет принята членами Общего собрания»

Президент ОКР Станислав Поздняков прокомментировал решение наблюдательного совета РУСАДА не согласиться с решением исполкома ВАДА.

— Считаю, что, с большой долей вероятности рекомендация Набсовета РУСАДА будет принята членами Общего собрания, — цитирует Позднякова официальный сайт ОКР. — Наблюдательный совет — орган независимый, в его состав входят уважаемые, компетентные коллеги, которые приняли сегодня взвешенное, обоснованное и мотивированное решение. И у нас нет оснований с ним не согласиться. По сути процедуры для Общего собрания членов РУСАДА рекомендация Набсовета носит такой же характер как для ВАДА рекомендации Комитета по соответствию.