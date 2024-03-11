Песков признал, что потенциал альтернативы международным соревнованиям для россиян не раскрыт до конца

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью «СЭ» заявил, что самым сложным является вопрос компенсации международных соревнований.

«Самое сложное — это компенсировать нашим спортсменам выпавшие международные соревнования соревнованиями иного толка. Это очень сложная задача, здесь пока не раскрыт потенциал», — сказал Песков «СЭ».

12 октября МОК временно отстранил ОКР от членства в организации из-за того, что он включил представительства ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в свой состав.

Приостановка членства предполагает, что ОКР больше не может функционировать в качестве национального олимпийского комитета и получать финансирование от олимпийского движения.

8 декабря Международный олимпийский комитет (МОК) допустил российских и белорусских спортсменов к участию в Олимпийских играх в Париже в нейтральном статусе. При этом спортсмены не будут допущены ни к каким командным соревнованиям.