Песков призвал продолжать контакты с МОК, чтобы донести до него свою точку зрения

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью «СЭ» заявил, что России необходимо продолжать контакты с Международным олимпийским комитетом (МОК).

«Сейчас Россия может набраться терпения, продолжать контакты с МОК. Хотя я понимаю, что мы существенно ограничены. Но нужно искать возможность, нужно доносить свою точку зрения. Работать дальше — это единственное, что мы можем сделать», — сказал Песков «СЭ».

12 октября МОК временно отстранил ОКР от членства в организации из-за того, что он включил представительства ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в свой состав.

Приостановка членства предполагает, что ОКР больше не может функционировать в качестве национального олимпийского комитета и получать финансирование от олимпийского движения.

8 декабря Международный олимпийский комитет (МОК) допустил российских и белорусских спортсменов к участию в Олимпийских играх в Париже в нейтральном статусе. При этом спортсмены не будут допущены ни к каким командным соревнованиям.