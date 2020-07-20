Первый канал покажет серию программ об Олимпиаде-1980

Первый канал 1 августа покажет серию передач, посвященных Олимпиаде-1980 в Москве.

Первой планируется показ передачи «Больше, чем спорт». В ней расскажут о подготовке и проведении XXII Олимпиады: возведении и реконструкции объектов столицы, обеспечении безопасности, жизни в Москве во время Игр.

Среди участников фильма — художник Виктор Чижиков, создавший талисман Игр-1980 — олимпийского Мишку. Сегодня стало известно о смерти художника на 85-м году жизни.

Помимо него, героями документального фильма станут Константин Эрнст, Лев Лещенко, Владимир Винокур, Михаил Боярский, Владимир Познер, Эдуард Успенский, Ирина Роднина и многие другие, включая иностранных журналистов и победителей Игр.

Кроме того, планируется показ церемоний открытия и закрытия Игр, а также двухсерийного фильма «О спорт, ты — мир!», снятого во время проведения Олимпиады.