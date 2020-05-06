Олимпийская квалификация перенесена на 2021 год из-за коронавируса

Финальный турнир олимпийской квалификации перенесен с 2020 на 2021 год. Об этом сообщает официальный сайт ИИХФ. Причиной такого решения стала пандемия коронавируса.

Турнир пройдет с 26 по 29 августа 2021 года. Ранее он должен был пройти 27-30 августа 2020 года. Победитель каждой из трех групп получит путевку на зимнюю Олимпиаду-2022 в Пекине.

Группа D (матчи будут проходить в Словакии): Словакия, Белоруссия, Австрия, Польша.

Группа Е (Латвия): Латвия, Франция, Италия, Венгрия.

Группа F (Норвегия): Норвегия, Дания, Корея, Словения.

Зимняя Олимпиада-2022 пройдет в Пекине (Китай) с 4 по 20 февраля