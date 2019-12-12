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Допинг

Ольга Голодец: «РУСАДА готовится подать апелляцию в Спортивный арбитражный суд»

12:57
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Вице-премьер России Ольга Голодец заявила, что РУСАДА подаст апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение ВАДА отстранить Россию от международных соревнований.

— РУСАДА готовится подать апелляцию, — приводит слова Голодец РБК.

9 декабря исполком ВАДА утвердил рекомендации комитета по соответствию и определил санкции для России за манипуляции с данными Московской антидопинговой лаборатории. Документ состоит из 62 страниц.

В их числе — 4-летний запрет для России на участие в крупных международных соревнованиях (в том числе Олимпийские игры и чемпионаты мира) и лишение права их принимать, на них не может подниматься флаг РФ.

Допинговое преследование России. Все, что нужно знать о санкциях ВАДА

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Дополнительная информация

https://sportrbc.ru/news/5df1f0aa9a794730d3befb84?ruid=uUjlA10+fsSOU17dAw0dAg==

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