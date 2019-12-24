ОКР работает в контакте с федерациями и спортсменами

Глава ОКР Станислав Поздняков объяснил, как происходит взаимодействие между Олимпийским комитетом и федерациями по видам спорта в связи с санкциями, наложенными исполкомом ВАДА.

— Национальным федерациям были разъяснены их права, определяющие возможность участия наших спортсменов в текущих соревнованиях. Мы находимся в постоянном контакте с федерациями и атлетами, чтобы максимально четко и понятно разъяснять им и нашу позицию, и позицию наших оппонентов, — сказал Поздняков.

9 декабря исполком ВАДА единогласно принял решение лишить соответствия РУСАДА. Санкции в отношении российского спорта предусматривают следующие пункты: Россия на четыре года лишится права проводить крупнейшие спортивные соревнования и претендовать на них, спортсмены страны не смогут выступать на чемпионатах мира и Олимпийских играх под национальным флагом. (Антон Бабошин)