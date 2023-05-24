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Сегодня, 18:59

ОКР объявил о переносе сроков выпуска рекомендаций по участию российских спортсменов в международных соревнованиях

Мария Гусева
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Олимпийский комитет России (ОКР) на официальном сайте сообщил о переносе сроков выпуска рекомендаций по участию российских спортсменов и официальных лиц в международных соревнованиях.

«В текущих условиях требуется дополнительное время для обсуждения со всеми заинтересованными организациями, с учетом необходимой практической эффективности рекомендаций, в первую очередь для Общероссийских спортивных федераций. ОКР выражает свою солидарность с российскими спортсменами, которые, в связи с незаконными и нелегитимными санкциями, ограничены в участии в международных стартах на протяжении последних 15 месяцев», — говорится в заявлении ОКР.

Также сообщается, что заседание исполкома ОКР пройдет 25 мая в закрытом режиме, без голосования по данному документу. Пресс-подход по итогам заседания не состоится.

28 марта исполком МОК рекомендовал допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях только в качестве нейтральных атлетов, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку специальной военной операции на Украине и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности. При этом российские и белорусские спортсмены не должны быть представлены в командных видах спорта.

Источник: ОКР
МОК
ОКР
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