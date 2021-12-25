Министр спорта Украины сообщил, что страна подаст заявку на проведение Олимпиады в 2030 году

Министр спорта Украины Вадим Гутцайт сообщил, что Украина подаст заявку на проведение зимней Олимпиады в 2030 году.

«Сейчас президент поставил задачу — и президент, и все спортивное сообщество очень хочет, — мы вступаем в борьбу за проведение Олимпийских игр в Украине. Юношеские — в 2028 году и зимние Олимпийские игры — в 2030. Для чего мы это делаем? Ну, во-первых, престиж страны. Проведение в стране Олимпийских игр — это привлечение мощных инвесторов, новая инфраструктура, новая спортивная инфраструктура. Мы понимаем, что чем больше будет спортивной инфраструктуры, тем больше будет куда приходить детям заниматься. Мы не увидим результат сегодня или завтра... Но то, что сегодня закладывается в стране по спортивной инфраструктуре, мы этот результат увидим через 10 лет, понимаете?» — приводит издание «Слово и дело» слова Гутцайта.

В сентябре президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна заслужила провести Олимпиаду.