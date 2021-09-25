Источник назвал шесть российских городов, которые хотят провести Олимпиаду-2036

Стали известны шесть российских городов, которые хотят провести летние Олимпийские игры в 2036 году, сообщает «Ura.ru».

По информации источника, на проведение соревнований претендуют Ростов-на-Дону, Владивосток, Пермь, Новосибирск, Сочи и Уфа. Сообщается, что предметной подготовкой заявок уже начали заниматься власти Ростовской области и Владивостока.

2 сентября мэр Владивостока Константин Шестаков заявил, что город подаст заявку на проведение летних Игр-2036.