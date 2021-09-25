Олимпиада
Новости Токио-2020 Пхенчхан-2018 Рио-2016 Пекин-2022
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Новости   //    Олимпиада

Источник назвал шесть российских городов, которые хотят провести Олимпиаду-2036

11:28

Стали известны шесть российских городов, которые хотят провести летние Олимпийские игры в 2036 году, сообщает «Ura.ru».

По информации источника, на проведение соревнований претендуют Ростов-на-Дону, Владивосток, Пермь, Новосибирск, Сочи и Уфа. Сообщается, что предметной подготовкой заявок уже начали заниматься власти Ростовской области и Владивостока.

2 сентября мэр Владивостока Константин Шестаков заявил, что город подаст заявку на проведение летних Игр-2036.

Дополнительная информация:

https://ura.news/articles/1036283103

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Торопцев все материалы автора

Читайте также

Воры вернули Весниной олимпийские медали с запиской и коробкой конфет
О чем три года молчал Галицкий. Главное в интервью миллиардера
«Спортсмен разговаривать не обязан». Траньков — о молчании Коляды, снятии Трусовой и финишной прямой Тарасовой/Морозова
Дзюба мог отказаться от игры за сборную России из-за установки элайнеров
«Я тебе панамку поправлю». История конфликта Карпина и Дзюбы
vs
2
Офсайд