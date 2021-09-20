Олимпийский комитет России выразил соболезнования родственникам жертв стрельбы в Перми
16:13
Олимпийский комитет России (ОКР) выразил соболезнования родственникам жертв стрельбы в университете Перми.
«Олимпийский комитет России выражает глубокие соболезнования родственникам погибших в результате трагических событий в Пермском государственном университете, а также желает скорейшего выздоровления пострадавшим, которые сейчас находятся в больницах», — говорится в посте в Twitter комитета.
20 сентября 18-летний студент открыл стрельбу на территории Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ). По данным СК, восемь человек погибли, 24 человека пострадали.
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