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Сегодня, 17:23

Роднина — об окончании санкций ВАДА для российских спортсменов: «Это вряд ли повлияет на позицию МОК»

Иван Шитик
Корреспондент
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Знаменитая советская фигуристка, депутат Госдумы РФ Ирина Роднина высказала мнение об окончании санкций Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) против российского спорта.

«Я не член МОК и ВАДА и не являюсь судьей CAS. Поэтому не знаю, как это скажется на нашем допуске к международным соревнованиям. Думаю, это вряд ли повлияет на позицию МОК. Совершенно разные процессы», — сказала Роднина Sport24.

С 17 декабря российские спортсмены получили право выступать на международных соревнованиях под своими флагом и гимном.

Источник: https://sport24.ru/news/other/2022-12-17-eto-vryadli-povliyayet-na-pozitsiyu-mok-rodnina-ob-okonchanii-sanktsiy-wada-dlya-rossiyskikh-sportsmenov
Ирина Роднина
ВАДА
МОК
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