Олимпиада
Новости Пекин-2022 Токио-2020 Пхенчхан-2018 Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Р§Рњ 2022
Главная
Олимпиада

Сегодня, 16:41

Юрист Бушманов: «Мало шансов, что Россия сможет выступать с флагом и гимном на Олимпиаде-2024»

Виталий Косик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Адвокат Игорь Бушманов прокомментировал окончание санкций со стороны ВАДА по отношению к российским спортсменам.

«Несмотря на то, что срок санкций в отношении российских спортсменов подходит к концу, у России не так много шансов вернуть свой гимн и флаг к следующей Олимпиаде. Это связано с тем, что в отношении России на данный момент действуют бессрочные санкции по линии МОК, так называемые «политические рекомендации». Кроме того, ВАДА, скорее всего, не откажется и от своих претензий к РУСАДА, а следовательно, нас ждет череда судебных процессов, итог которых предсказать в условиях нынешней политической обстановки невозможно», — приводит слова Бушманова Sport24.

В феврале 2022 года исполком МОК рекомендовал международным федерациям не допускать россиян и белорусов к участию в международных соревнованиях. 9 декабря этого года МОК продлил рекомендации отстранять российских спортсменов от международных соревнований.

Источник: https://sport24.ru/news/other/2022-12-17-yurist-bushmanov-u-rossii-malo-shansov-vernut-flag-i-gimn-k-olimpiade-2024
Олимпиада
ВАДА
МОК
1
Читайте также
Сборным России возвращают флаг. Но нападки ВАДА это не ослабит
Гашек снова нападает на Россию? Пора перестать обращать на него внимание
Качиньский разработал план по возвращению Польше земель Западной Украины
Постпред Крыма назвал позицию США по полуострову объявлением войны
Как атомная энергия влияет на климат: спецпроект «Известий»
Что такое День гостеприимства
Материалы сюжета: Российский спорт: международные санкции
Юрист: «Перспективы на участие России в Олимпиаде сохраняются»
Свищев — об истечении действия санкций, наложенных CAS: «Не уверен, что это полное восстановление нашего спорта»
Рублев: «Уимблдон не хочет показывать, что спорт выше политики»
Журова — об истечении действия санкций, наложенных CAS: «ВАДА сейчас выдохнет и скажет: «Слава Богу, нам больше этим не нужно заниматься»
Президент КХЛ Морозов высказался о возвращении сборной России на международные турниры
Майгуров — о возможном возвращении в международный спорт: «Мы готовы в любой момент — сделаем все, что от нас зависит»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Юрист: «Перспективы на участие России в Олимпиаде сохраняются»
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости