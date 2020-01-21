Хоккейный полуфинал, последний шанс лыжников. Главные события вторника на ЮОИ-2020

В 12-й соревновательный день на III зимних юношеских Олимпийских играх в швейцарской Лозанне будет разыграно 6 комплектов наград. Также определятся участники финала в хоккейном турнире среди юношей и полуфиналисты среди смешанных международных команд по керлингу.

В лыжных гонках день начнется с гонки на пять километров классическим стилем с раздельным стартом у женщин. От сборной России за медали поборются трое спортсменок. Илюза Гусманова получила 43-й стартовый номер, Дарья Непряева — 67-й, а Евгения Крупицкая — 78-й. Мужчинам же предстоит пробежать «классикой» 10 километров. Здесь на старт выйдут Алексей Локтионов (№51), Никита Писарев (№73) и Илья Трегубов (№76). Стоит отметить, что для российских лыжников это последний шанс выиграть олимпийские медали и не уехать домой с пустыми руками.

В прошедший понедельник участие в полуфинале турнира в Лозанне гарантировали себе российские хоккеисты. Вслед за победой над Канадой на старте группового этапа сборная без труда расправилась с Данией — 9:0. Теперь в полуфинале наша команда встретится с хоккеистами из Финляндии. Победитель этого матча в финале сыграет с сильнейшим в паре Канада — США.

Сноубордисты Ярослав Ленчевский и Никита Абозовик во вторник примут участие в квалификации в дисциплине хаф-пайп. Во фристайле в аналогичном виде программы в финал постараются выйти Федор Муралев и Леонид Федоров. А в биг-эйре у девушек стартуют Алина Брезгина и Анна Чивина.

В соревнованиях международных команд в кроссе, где будут выступать представители как сноуборда, так и фристайла, от России в составе команды №10 будут выступать Анастасия Привалова, Мария Ерофеева, Евгений Генин и выигравший бронзовую медаль в ски-кроссе Андрей Горбачев. А также занявший второе место в ски-кроссе Артем Бажин и Екатерина Локтевая-Загорская (команда №3).

И, наконец, в керлинге в соревнованиях смешанных международных пар дальше всех из российских спортсменов прошел Николай Лысаков вместе со своей напарницей из Франции. Их дуэт находится в двух шагах от полуфинала. Во вторник ребята сыграют с представителями сборной Латвии и Новой Зеландии.

20 января. Основные события

11.30. Фристайл. Хаф-пайп, юноши. Квалификация

11.30. Сноуборд. Хафпайп, юноши. Квалификация

12.00. Керлинг. Смешанные пары, международные команды. Франция/Россия — Латвия/Новая Зеландия

12.30. Фристайл. Биг-эйр, девушки. Квалификация

13.00. Лыжные гонки. 5 км классическим стилем, девушки

13.10. Сноуборд и фристайл. Кросс, командные соревнования. Четвертьфиналы

13.40. Фристайл. Хаф-пайп, юноши. Финалы

14.15. Сноуборд и фристайл. Кросс, командные соревнования. Финалы

14.55. Сноуборд. Хафпайп, юноши. Финалы

15.00. Лыжные гонки. 10 км классическим стилем, юноши

16.00. Хоккей. Юноши, полуфинал. Россия — Финляндия