В заключительный, 13-й соревновательный день III зимних юношеских Олимпийских игр в швейцарской Лозанне будет разыграно 8 комплектов наград.

Одним из самых ожидаемых финалов заключительного дня станет, конечно же, решающая игра наших хоккеистов против сборной США. Во вторник в полуфинальном матче россияне без труда разгромили соперников из Финляндии — 10:1, а до этого на групповом этапе не менее уверенно обыграли датчан и канадцев. Впрочем, главный матч турнира ожидает наших ребят сегодня. Американцы накануне в полуфинале оказались сильнее той же Канады — 2:1.

За право называться олимпийскими чемпионами будут бороться и российские шорт-трекисты. В забеге на 500 метров в смешанных эстафетах международных команд от нашей сборной участие в соревнованиях примут Юлия Береснева, которая выступит в команде G, за команду C побежит Даниил Николаев, а Владимир Балбеков попробует пробиться в финал вместе с командой F.

В фристайле в дисциплине биг-эйр квалификационные этапы пройдут без участия российских юношей. А вот у девушек на старт уже в финале выйдет Анна Чивина. В аналогичном виде программы у сноубордистов примет участие Ярослав Ленчевский.

Подойдут к концу и соревнования смешанных международных пар в керлинге. Николай Лысаков в дуэте со спортсменкой из Франции во вторник смог одолеть соперников из объединенной команды Польши и Китая. В среду утром состоятся полуфиналы, по итогам которых определятся претенденты на золото. А медальные игры пройдут вечером. Дуэт с участием Лысакова в 1/2 финала сыграет против спортсменов из Китая и Чехии.

Кроме этого, российские спортсмены примут участие в комбинированных соревнованиях смешанных команд в лыжном двоеборье, прыжках с трамплина и лыжных гонках. Победители будут определяться по сумме всех трех этапов. В нашей команде от лыжников заявлены Евгения Крупицкая и выигравший во вторник золотую медаль в гонке на 10 км классическим стилем Илья Трегубов. В соревнованиях по прыжкам с трамплина будут выступать ставшая уже олимпийской чемпионкой Анна Шпынева и Даниил Садреев. В лыжном двоеборье сборную России представят Владимир Малов и Александра Тихонович.

22 января. Основные события

11.30. Керлинг. Смешанные пары, международные команды. Полуфинал. Франция/Россия — Китай/Чехия

11.30. Сноуборд. Биг-эйр, юноши. Квалификация

12.00. Лыжное двоеборье/прыжки с трамплина/лыжные гонки. Смешанные команды. Квалификация

12.00. Шорт-трек. Смешанные международные команды. Полуфиналы

12.25. Шорт-трек. Смешанные международные команды. Финал

13.50. Фристайл. Биг-эйр, девушки. Финалы

15.30. Лыжное двоеборье/прыжки с трамплина/лыжные гонки. Смешанные команды. Финал

15.30. Керлинг. Смешанные пары, международные команды.Финал

15.50. Сноуборд. Биг-эйр, юноши. Финал

17.00. Хоккей. Юноши, финал. Россия — США