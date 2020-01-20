Хоккеисты рвутся в плей-офф, саночники и прыгуны разыгрывают командные медали. Главные события понедельника на ЮОИ-2020

В одиннадцатый соревновательный день на III зимних юношеских Олимпийских играх в швейцарской Лозанне будет разыграно 12 комплектов наград — к 10 запланированным дисциплинам добавились перенесенные с воскресенья финалы в слоупстайле у фристайлистов и сноубордистов. Также определятся участники плей-офф в хоккейном турнире среди юношей.

Одними из первых на старт выйдут российские саночники. В начале дня пройдут командные соревнования, где сборную России представят призеры предыдущих дней Игр. От девушек выступит обладательница бронзы Диана Логинова, от юношей — выигравший серебро Павел Репилов. А в двойках от нашей команды на старт выйдут уже ставшие здесь третьими Михаил Карнаухов и Юрий Чирва.

За право называться олимпийскими чемпионами будут бороться и российские шорт-трекисты. В забеге на 500 метров от нашей сборной участие в соревнованиях примут Юлия Береснева (5 забег), а также Владимир Балбеков (5 забег) и Даниил Николаев (8 забег).

Сноубордисты выявлять сильнейших будут в борд-кроссе и слоупстайле. В первом из этих видов от нашей команды попытаются выйти в финальную стадию турнира Екатерина Локтевая-Загорская и Анастасия Привалова, у юношей — Евгений Генин и Арсений Томин. А в слоупстайле за награды будет сражаться Ярослав Ленчевский (19).

А во фристайле в дисциплине хаф-пайп пройдут финалы среди девушек с участием российских спортсменок. За золото поборется Дарья Таталина.

В смешанных командных соревнованиях у прыгунов с трамплина за медали от сборной России будут бороться чемпионка Лозанны Анна Шпынева, а также Александра Тихонович, Владимир Малов и Даниил Садреев.

Вслед за завершившимися в субботу состязаниями по бобслею в дисциплине монобоб среди девушек, на старт в аналогичной дисциплине выйдут юноши. От нашей команды на пьедестал попытается забраться Павел Жичкин. Тогда как у скелетонистов выйти в финал постараются Дмитрий Кныш и Дмитрий Гревцев.

Но несмотря на все перечисленное выше, одним из ключевых событий дня в Лозанне для российских болельщиков станет игра хоккеистов против сборной Дании. Напомним, что наша команда в первом матче уже одолела канадцев и теперь находится в шаге от попадания в полуфинал турнира.

Завершится день соревнованиями смешанных международных пар по керлингу. От нашей команды борьбу продолжают Николай Лысаков вместе с напарницей из Франции, Михаил Власенко, а также Валерия Денисенко с партнером из Латвии. Именно эти три пары сегодня будут бороться за выход в 1/16 финала.

20 января. Основные события

11.30. Фристайл. Хаф-пайп, девушки. Квалификация

11.30. Сноуборд. Слоупстайл, юноши. Квалификация

11.30. Санный спорт. Командные соревнования

12.30. Прыжки на лыжах с трамплина. Смешанные международные команды. Первый раунд

13.10. Фристайл. Хаф-пайп, девушки. Финалы

13.45. Прыжки на лыжах с трамплина. Смешанные международные команды. Финальный раунд

14.00. Бобслей. Монобоб, юноши. Первая попытка

15.00. Шорт-трек. Девушки, 500 метров. Квалификация

15.15. Бобслей. Монобоб, юноши. Вторая попытка

15.20. Шорт-трек. Юноши, 500 метров. Квалификация

15.40. Сноуборд. Борд-кросс, девушки. Финалы

15.40. Сноуборд. Борд-кросс, юноши. Финалы

15.55. Сноуборд. Слоупстайл, юноши. Финал

16.00. Хоккей. Юноши, групповой этап. Россия — Дания

16.00. Скелетон. Юноши. Первая попытка

16.00. Керлинг. Смешанные пары, международные команды. Россия/Латвия — Польша/Китай

17.00. Шорт-трек. Девушки, 500 метров. Финалы

17.15. Шорт-трек. Юноши, 500 метров. Финалы

17.15. Скелетон. Юноши. Вторая попытка

20.00. Керлинг. Смешанные пары, международные команды. Франция/Россия — Германия/Венгрия

20.00. Керлинг. Смешанные пары, международные команды. Латвия/Япония — Эстония/Россия.