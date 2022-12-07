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Сегодня, 17:40

Глава МОК Томас Бах призвал продлить санкции против российских и белорусских спортсменов

Иван Шитик
Корреспондент
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Томас Бах.
Фото Reuters

Глава Международного олимпийского комитета Томас Бах заявил, что необходимо продлить действие санкций против российских и белорусских спортсменов.

«Были дискуссия и серьезные консультации, которые мы ведем с февраля, с участием международных федераций, национальных олимпийских комитетов и спортсменов. Сейчас готовимся к следующим консультациям в пятницу на олимпийском саммите. Во время сегодняшних обсуждений санкции в отношении правительств России и Белоруссии не вызвали ни у кого вопросов, мы получили полную поддержку. Они должны оставаться», — приводит ТАСС слова Баха, который 7 декабря выступил на специальной пресс-конференции.

Санкции МОК против России и Белоруссии не были оспорены никем из участников исполкома организации.

«Я не устану повторять, чтобы всем было понятно: вопрос участия российских и белорусских спортсменов в соревнованиях нужно отделять от санкций в отношении их правительств. Вопрос участия спортсменов не может быть частью санкций, потому что спортсмены не могут быть наказаны за решения своих государств. Вопрос участия спортсменов был всегда о «защитных мерах», а не о санкциях, чтобы сохранить целостность соревнования и обеспечить безопасность спортсменов этих стран», — добавил Бах.

Исполком МОК в феврале рекомендовал международным федерациям не допускать россиян и белорусов к участию в соревнованиях из-за событий на Украине. Многие федерации последовали этим рекомендациям.

Источник: https://tass.ru/sport/16528621
Томас Бах
МОК
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