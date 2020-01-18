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Форвард юношеской сборной России: «После 5:0 почуяли победу и стали немного уступать канадцам»

19:19

Нападающий сборной России U16 Иван Мирошниченко после победы в стартовом матче юношеской Олимпиады над Канадой (6:2) отметил, что в первой половине встречи канадцы немного не успевали за россиянами.

— Россия всегда идет только вперед, — приводит пресс-служба ОКР слова Мирошниченко. — Но не думали, что так удачно получится. Забили быстрые голы, а канадцы немного не успевали за нами, начали удаляться. После того, как сделали счет 5:0, почуяли победу и стали немного уступать соперникам. Игра выровнялась.

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