Факел Олимпийских игр-1968 продан за 187 тысяч долларов

Факел зимних Олимпийских игр-1968 в Гренобле (Франция) продан за 187 тысяч долларов, сообщает пресс-служба аукциона PR Auction.

Факел изготовлен из розового золота с красной фетровой рукояткой. Таких экземпляров было сделано 33.

В Олимпиаде-1968, которая проходила с 6 по 18 февраля, принимали участие 37 стран. Лидером медального зачета стала Норвегия (14 медалей), в тройку попали — СССР (13) и Франция (9).

Ранее на этом аукционе продали золотую медаль советского фигуриста Александра Зайцева с Олимпиады-1980.